مدير تحرير «صدى» في مؤتمر «الداخلية» يتساءل عن كيفية ضبط الجنسيات المروجة للمخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

وجه مدير تحرير صدى سعيد العجل، سؤلاً للواء منصور التركي، عن ازدياد الجنسيات من 34 إلي 41 جنسية، فأجاب التركي قائلاً: إن الجنسيات الأخرى لا تعكس شيئا إنما تعكس حجم تقبل المملكة للجنسيات الأخرى.

وأضاف التركي أن كل جنسية ترتبط بالمناطق المنتجة للمخدرات أو التي تهرب منها خلالها ، حيث أن الجنسية الباكستانية ترتبط بالهيروين، موضحاً أن هناك سعوديين متورطين أيضا فى قضايا تهريب وترويج المخدرات، حيث أن هناك أكثر من 70 % من المواطنين السعوديين متورطين فى قضايا تهريب المخدرات، كما أن هناك أكثر من 75 % من الجنسيات الأخري متورطة فى قضايا المخدرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية اليوم، كما وجه الكاتب الصحفي سعيد العجل، سؤلاً للعقيد سامي المحمود من خلال ما تمارسون وتشاهدون على أرض الواقع غالبا ما يكون صغار السن هم المستهدفون بهذه الآفات، هل لم تستطيعوا من خلال التواجد على سناب شات للوصول إلى مروجوا المخدرات فى المملكة، فأجاب قائلاً: كل مستخدمي سناب شات يبدأ سنهم من 13 سنة إلى 20 سنة، وهناك رسائل توجه للشباب الصغار لتوعيتهم ، حيث إن مروجي المخدرات يدخلون من حسابات مجهولة ظنا منهم أن الداخلية لن تستطيع التوصل إليهم، ولكن بتكثيف المجهودات فى كل المديريات وخاصة ادارة مكافحة المخدرات استطعنا التوصل للعديد من المروجين لهذه الآفة التي تهدد المجتمع ” .