بالفيديو.. مدربة مريض الأطراف الصناعية تكشف تفاصيل جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت الممرضة «تهاني المولد» تعليقا علي مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون قبل أيام، وأظهرها تقوم بتدريب مريض فقد ساقيه على المشي باستخدام أطراف صناعية، إن المستشفى عادةً ما يقوم بتصوير المرضى في مراحل علاجهم التأهيلي الأولية، لتوضيح مستوى التحسن الذي طرأ على حالتهم الصحية.

وأضافت أن أخصائي العلاج الطبيعي المكلف بمتابعة تأهيل المريض الذي ظهر في الفيديو المتداول كان في إجازة في ذلك اليوم، وأنها كُلفت للقيام بمهمته.

وكشفت أن المريض ” العتيبي ” هو من قام بنشره، وانتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفه أنها لم تكن تتوقع انتشار المقطع على هذا النطاق الواسع.

وكان المريض ” ماجد العتيبي ” قد أوضح أنه فقد أطرافه في حادث مروري، وأن الممرضة تهاني زميلته بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.