مدنى جازان يخلى مدرسة الفطيحة بسبب تماس كهربائي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نشب حريق اليوم في مدرسة متوسطة وثانوية الفطيحة في محافظة بيش بمنطقة جازان مما تسبب في إخلاء المبنى من الطلاب.

وأشتعلت النيران في التاسعة صباحاً بغرفة المعلمين بمبنى المدرسة في الطابق الثاني نتيجة التماس كهربائي.

وقال على غانم المنسق الإعلامي للمدرسة إنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق من قبل إدارة المدرسة ومعلميها دون وقوع أي إصابات أو أضرار وتقرر تعليق الدراسة بالمدرسة اليوم وذلك بناء على توصيات الدفاع المدني خوفا من صعود دخان كربوني يتسبب في أختناق الطلاب.