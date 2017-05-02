بالفيديو.. دجال يطلب معاشرة سيدة جنسياً لحل خلافاتها مع زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قالت سيدة مصرية ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية “دريم”: أنها تعرضت للنصب والابتزاز الجنسي من قبل أحد الشيوخ لحل الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها.

وتابعت ، جارتي علمت بخلافاتي مع زوجي، فأخبرتني أن أحد الشيوخ عالج ابنتها التي كانت لا تنجب، مشيرة إلى أن ابنتها أنجبت 4 أطفال، بعد زيارته.

وأضافت: “بعد التواصل مع الشيخ أخبرني بأن زوج شقيقته أحد ضباط الشرطة، وأخبرني بأني معمول لي عمل سلفي وطلب مني زيارته في المنزل لفك السحر وممارسة الجنس معي لفك السحر، ولكني رفضت، وبعد القبض على المتهم اكتشفت أنه موظف بشركة كهرباء”.