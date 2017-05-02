مصرع وإصابة 10 في حادث مروري بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلن الهلال الأحمر بالطائف وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بإصابات مابين المتوسطة والبليغة وذلك بعد انقلاب مركبتهما على طريق رنية شمال الطائف.

وأوضح شادي الثبيتي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف مبيناً أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف تلقت بلاغاً من الجهات الأمنية عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة تستقلها عائلة وذلك على طريق رنية مما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.

وأضاف الثبيتي أن غرفة العمليات قامت فور تلقيها البلاغ بتوجيه الفرق الإسعافية لموقع الحدث والتنسيق مع صحة الطائف لدعم الموقع والتنسيق مع مستشفى رنية لاستقبال الحالات وعند وصول الفرقة لموقع الحدث تبين بالموقع 5 حالات إصابة متوسطة و3 حالات بليغة وحالتين انتقلتا إلى رحمة الله ،وقد تم التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم، حيث تم نقل ست حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالتين عن طريق الصحة الى مستشفى رنية العام.