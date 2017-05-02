غرامة مليون ريال والحبس سنتين لمالك مؤسسة للغش في علامات تجارية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض بفرض عقوبات صارمة على مؤسسة تجارية تورطت في الغش التجاري عبر تخزين وتسويق وبيع قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية معروفة، ولوازم وأدوات الخياطة المزورة لبلد المنشأ، وقضت دائرة القضايا التعزيرية الخامسة بثبوت مخالفة المؤسسة واستعمال علامة تجارية مملوكة للغير ومخالفة نظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد أصدرت المحكمة حكماً على مالك المؤسسة والعامل المسؤول عن الموقع تضمن غرامة مالية قدرها مليون ريال، والسجن لمدة سنتين لكل منهما، وإغلاق المؤسسة، مع مصادرة البضاعة المقلدة والأدوات المستعملة في الغش وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه وعدم عودته للعمل في المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على سلامة مستخدميها .

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار المقار التابعة للمؤسسة وبداخلها عمالة تقوم بوضع أغلفة قطع غيار السيارات المقلدة وتزوير بلد الصنع لأدوات ولوازم الخياطة بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية، حيث أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت العقوبة على المخالفين، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة أكثر من 38 ألف قطعة غيار سيارات ولوازم وأدوات الخياطة ،بالإضافة إلى أكثر من 296 ألف قطعة من العبوات والملصقات المزورة والتي أعدت لتعبئة الكميات واستخدامها في أعمال الغش.

وشملت القطع المخالفة ” فلاتر ” هواء مقلدة، وعبوات ” فلاتر ” هواء مقلدة جاهزة للتعبئة، و ” فلاتر ” زيت جاهزة للتعبئة وضع عليها علامات تجارية مقلدة لعلامات مسجلة لدى الوزارة (هونداي، نيسان، تويوتا، أي سي ديلكو، بوش) ، بالإضافة لأدوات تستخدم في تقليد العبوات وهي طابعة وماكينة قص.

كما ضبط في مستودع المؤسسة أيضاً 258120 ملصق مزور لبلد المنشأ كتب عليها ( صنع في ” ألمانيا ” و ” اليابان ” وإنجلترا ” و ” الهند ” )، و298 حشوة ثوب مقلد بلد المنشأ ، و7990 حشوة أعدت لتعديل بلد المنشأ، و2640 ” مكرة ” خياطة تم تغيير بلد المنشأ، و7200 قطعة أخرى مجهزة لتغيير بلد المنشأ، وماكينتي كبس حشوة تم تغيير بلد منشأها و15 مكينة كبس حشوة مجهزة لتزوير بلد المنشأ.

وبالوقوف على محال بيع لوازم الخياطة التابع للمؤسسة تم ضبط أكثر من 1000 لفة قماش كتب عليها صنع في (ألمانيا، إنجلترا، الصين، الهند، كوريا) وبلد المنشأ الحقيقي هو ” الصين ” ، بالإضافة إلى 12 ماكينة خياطة كتب عليها صنع في ” اليابان ” وبلد المنشأ الحقيقي ” الصين ” ، و4 مكابس خياطة كتب عليها صنع في ” ألمانيا ” وبلد المنشأ الحقيقي ” الصين ” ، و525 شعار لعلامات تجارية متنوعة منها (لويس فيتون، ديور، دوليشي جابانا، جوتشي، شانيل، ايجنر) مجهزة لخياطتها على بناطيل ” الجينز ” ، و307 ” مكرة ” خياطة و120 حشوة قماش كتب عليها صنع في ” ألمانيا ” وبلد المنشأ الحقيقي ” الصين ” .

وبالوقوف على مستودع أخر يتبع للمؤسسة تم ضبط 1000غلاف فارغ يحمل علامة ” آي سي ديلكو ” و5000 غلاف جهاز ” بلايستيشن ” فارغ، و30 علبة حبر طابعة ” اتش بي ” فارغ، و850 ملصق معمول، و450 علبة بخور فارغة، جميعها معدة للتعليب.

كما ضبط أيضاً 700 مساعد سيارة يحمل علامة ” أي سي ديلكو ” و280 سير سيارة يحمل علامة ” جي ام ” و124 قطعة غيار سيارة تحمل علامة ” فورد ” و70 ” دينمو ” نافذة سيارة يحمل علامة ” فورد ” و10 آلاف قطعة ” رمان ” سيارة يحمل علامة ” آي سي ديلكو ” .

الجدير بالذكر أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً .

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تطبيق الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في الغش التجاري وتخزين أو توزيع أو عرض وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” .

