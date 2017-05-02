اللطامنة ودرعا تحت القصف الثقيل لميليشيا الأسد بالبراميل المتفجرة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطائرات الحربية للنظام استهدفت بالرشاشات الثقيلة بلدة اللطامنة، كما دارت اشتباكات في محيط حاجز زلين في الريف الشمالي لحماة، بين ميليشيا النظام والفصائل المعارضة، تزامناً مع استهدافات متبادلة.

ووردت معلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف عناصر النظام ومسلحيها. وقتلت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أمس على أطراف مدينة درعا، وطال القصف أيضا أحياء درعا البلد، وكذلك بلدة اليادودة بريف درعا الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية.

وقصفت ميليشيا النظام أيضا جبال الشومرية ومحيطها بريف حمص الشرقي ومدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.