المسحل يوجه رسالة تحذير للأندية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه نائب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل تحذير للأندية المنتظر مشاركتها في دوري الأبطال الآسيوي في الموسم المقبل وأكد المسحل أن الغياب عن الأسيوية وارد للأندية التي لن تغلق القضايا التي عليها أحكام.

وقال المسحل في تصريحات اذاعية :” لن يستطيع أي نادي سعودي إصدار ترخيص للمشاركة الآسيوية دون إقفال القضايا التي عليها أحكام ”.

وكان الاتحاد قد غاب عن المشاركة الآسيوية في الموسم الحالي بسبب عدم حصوله على ترخيص للمشاركة الآسيوية بسبب أزمته المالية مما تسبب في صعود الفتح للمشاركة بدلا منه.