الأهلي المصري يقرر المشاركة في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

تراجع النادي الأهلي المصري عن قراره السابق بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية والتي تقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليو المقبل حتى السادس من أغسطس.

وطلب حسام البدري مدرب النادي الأحمر المصري الاعتذار عن المشاركة في البطولة بسبب ألتزام النادي بالمشاركة في دوري الأبطال الأفريقي.

وأصر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري على مشاركة فريقه في المسابقة في اطار حرصه على نجاح البطولة العربية والمشاركة في التجمع العربي الرياضي الكبير الذي يقام في مصر.