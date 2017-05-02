نوال الزغبي تقدم تتر مسلسلين فى رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يتسارع منتجو الأعمال الدرامية فى الآونة الأخيرة، لاستقطاب ألمع الأصوات لغناء تتر العمل الدرامي المقدم، حيث أصبح التتر من أهم العوامل الترويجية للعمل الدرامي، ويمثل فاتحة النجاح للعمل الدرامي.

وفى سباق هذا العام، تقدم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتين لمسلسلين دراميين مختلفيين، خلال السباق الرمضاني للدراما، حيث تقدم بصوتها تتر مسلسل مصري من بطولة نيللي كريم، زينة، وأحمد فهمي. والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ:محمد جمال العدل، وﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل.

ومسلسل عربي من بطولة ماغي بو غصن وظافر العابدين، من انتاج “ ايغل فيلمز ” ، تأليف سيناريو وحوار مازن طه، إخراج إيلي حبيب، كما يضم نخبة من وجوه الدراما منهم كارمن لبس، جيسي عبده، بيار داغر، مي صايغ، وغيرهم.