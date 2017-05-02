نفوق كميات من الأسماك وتغير لون المياه في شاطئ العقير بالإحساء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شهدت منطقة شاطئ العقير في الإحساء نفوقا للأسماك وتغيرا في لون المياه.

وقال مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في جامعة الملك فيصل الدكتور أحمد سعود السقوفي إن المركز بادر بجمع عينات، خاصة من مياه شاطئ العقير وجار العمل على فحصها بواسطة المختصين بالمركز لمعرفة الأسباب الكامنة في النفوق وتغير لون المياه.

وأشار إلي أن الظاهرة تعرف بالمد الأحمر وتتسبب فيها أنواع من الطحالب البحرية التي تؤدي إلى نفوق الأسماك والكائنات البحرية الأخرى.