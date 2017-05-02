تدشين الواجهة البحرية بكورنيش جدة بعد 5 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشنت أمانة محافظة جدة، المرحلتين الرابعة والخامسة للواجهة البحرية بكورنيش جدة بعد في أكتوبر القادم، بالإضافة إلى ترتيب ميزانية مشروع المرحلتين السادسة والسابعة لتطوير الكورنيش.

وأوضح مدير العلاقات العامة في أمانة جدة محمد البقمي أن مراحل العمل في المشروع تسير وفق الخطط المعمول بها، مشيرا إلى أن الأمانة بدأت في ترتيب ميزانية مشروع المرحلتين السادسة والسابعة الذي انتهت تصاميمه بطول ستة كيلومترات.

وأعلنت الأمانة إعادة تشكيل وتطوير المشاريع الاستثمارية على الواجهة البحرية التي ستنتهي عقودها لتصبح جزءا من الواجهة البحرية المفتوحة للعامة شواطئ رملية ورصيف صيد وأطول جسر مشاة، كما شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوير الواجهة البحرية على ثلاث مراحل، وتم تطوير الكورنيش الجنوبي لجدة إلى جانب متنزه وشاطئ ذهبان شمالي المحافظة.