123 متدربا ومتدربة يشاركون في «أتقن» بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أشاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، بالجهود المبذولة للوحدات التدريبية المشاركة في تنفيذ برنامج «أتقن» منذ انطلاقته قبل 3 أسابيع بمشاركة 123 متدربا ومتدربة.

وقال رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر محمد العطوي، إن البرنامج سجل في أسبوعه الأخير زيادة في عدد المتدربين والمتدربات مقارنة بالأسبوعين الماضيين وقد جاءت البرامج التدريبية على النحو التالي: «برنامج مبادئ صيانة الكهرباء والتمديدات المنزلية بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة ضباء والتحق به 24 متدربا، وبرنامج مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية بالكلية التقنية بتبوك والتحق به 20 متدربا، وبرنامج مبادئ صيانة السيارات والتحق بالبرنامج 25 متدربا، وبرنامج صيانة التبريد والتكييف التحق به 19 متدربا بالمعهد الصناعي الثانوي بتبوك، وبلغ عدد الملتحقات ببرنامج مبادئ التجميل 14 متدربة، وبرنامج مبادئ صيانة الحاسب والدعم الفني التحق به 21 متدربة بالكلية التقنية للبنات بتبوك.