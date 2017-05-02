بالفيديو.. أسرة مواطنة مصابة بالسمنة المفرطة تناشد الجهات العليا بعلاجها في الخارج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مواطنة تدخل في غيبوبة لإصابتها بالسمنة المفرطة.

وبين الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة شقيقة المواطنة والتي تدعى أفنان الثقفي، تدهور الحالة الصحية لأفنان ودخولها في غيبوبة، وقالت شقيقة أفنان إنه لا يوجد علاج لحالتها في المملكة لعدم توفر جهاز الأشعة المقطعية الذي يتحمل وزنها، لافتة إلى أن الحالة تحتاج إلى تدخل عاجل لنقلها إلى العلاج في الخارج.

وناشدت شقيقة أفنان، الجهات العليا بالتدخل لعلاجها من السمنة المفرطة؛ حيث لم يستطيعوا توفير العلاج المناسب لها في مستشفيات جدة، حيث تخضع حاليا للتنفس الصناعي.