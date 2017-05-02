كوريا الجنوبية: قذائف أمريكية تحلق فوق «الجزيرة الكورية» في مناورة عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

أكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أن قاذفتي «بي-1 بي» أمريكيتين أرسلتا فوق شبه الجزيرة الكورية، أمس الاثنين، في تدريب مشترك مع القوات الجوية لكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون سانج جيون، إن إرسال القاذفتين الأمريكيتين جاء في إطار مساع لردع الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية، وردًا على التهديدات التي تشكلها البرامج النووية والصاروخية للشمال.