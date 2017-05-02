بالفيديو.. الأمير فيصل يهدد الاتحاد السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، يهدد فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأظهر الفيديو، الأمير فيصل بن تركي خلال مجلس، وهو يقول: «أنا ما أمزح وممكن أوقف الاتحاد السعودي كله».