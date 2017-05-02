بالفيديو.. الأمير فيصل يهدد الاتحاد السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الأمير فيصل يهدد الاتحاد السعودي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، يهدد فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأظهر الفيديو، الأمير فيصل بن تركي خلال مجلس، وهو يقول: «أنا ما أمزح وممكن أوقف الاتحاد السعودي كله».
بطبعي صريح[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا خاوزو مع فريق الدلال فأوقفهم
بس الحق يقال ان الاتحاد السعودي و من زمان ومن بعد الامير فيصل بن فهد الله يرحمه وهم في صف الهلال يعني توكم تصحو الحين من بعد مااشبعوه بطولات
saleh33[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا تقدر توقف عامل بناديك وخللي الهياط عنك 8 سنوات وبطولتين ودفع رباعي وسداسي وباعتراف لاعبينك وجمهورك وهايط للصبح ياعليكان
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههههههههههه إلى متى وانت تهدد العالم تطورت روح واعلم مابخيلك اركبه واتحداك وخل عنك الهياط ياطويل العمر اهم شي ودنا نشوفك التتويج
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 37 دقيقة
الاتحاد الدولي يدورك اصلاً انت وفريقك 🙂
خلك من الهياط واقضب أرضك لا يجيك علم
والله ان تدحدر للدرجه الثانية نسينا موسم الدفع الرباعي وخطف اللاعبين
ونتحدك بالذهاب الى الفيفا
كلام الليل يمحيه النهار
حشفاً وسوء كيل
رمووووسه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 دقيقة
هيييااااط وااخرهاااا عيااااااط
يازين العافيه بس الفيفااا يبيك تجيه حتى يفتح ملف شكاوي اللاعبين ويدحدرونك للدرجه الثانيه خل هياااطك كل هذا مشاااان الهلال قلب الطاوله على روسكم وجحفلكم بالدوري وكاااس الملك ماايضر السحااب نبح الكلااااب