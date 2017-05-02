 بالفيديو.. لص يسرق مجمع تجاري في الجبيل بـ«نبلة حديدية» - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. لص يسرق مجمع تجاري في الجبيل بـ«نبلة حديدية»

بالفيديو.. لص يسرق مجمع تجاري في الجبيل بـ«نبلة حديدية»
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق عملية اقتحام لص لمجمع تجاري في مدينة الجبيل الصناعية، بهدف السرقة في وقت متأخر من الليل الأحد الماضي.
وبين الفيديو الذي تم تصويره كاميرات مراقبة داخل المجمع، تمكُّن اللص من كسر باب زجاجي جانبي للمتجر بـ«نبلة حديدية»، ليدخل ويسرق محتوياته، ويلوذ بالفرار، وأبلغت إدارة المجمع الجهات الأمنية بالواقعة، وباشرت الشرطة الإجراءات اللازمة؛ كي تتمكن من الإيقاع باللص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24631 ] نشر منذ 2 ساعتين

انبلوا عيونه ..

.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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