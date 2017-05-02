الكشف عن أسباب عدم تطبيق تعديل لائحة الترقيات على موظفي «التدريب التقني» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، أن إدارة خدمات الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أصدرت تعميما بأن الضوابط والمعايير الخاصة بترقيات الإداريين في المؤسسة مبنية على لائحة التأمينات الاجتماعية وهي مستقلة عن لائحة الخدمة المدنية.

وأكد التعميم الذي أصدرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الضوابط والمعايير لترقيات أعضاء هيئة التدريب مبنية على اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، وهي لائحة مستقلة عن لائحة الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أن تعديل مواد النظام الخاصة بلائحة الترقيات بالخدمة المدنية لا ينطبق على المواد النظامية بضوابط ومعايير الترقيات، سواء للإداريين أم لأعضاء هيئة التدريب، وذلك لاستقلال اللائحتين عن أنظمة الخدمة المدنية، وبناءً عليه فإن المواد النظامية الخاصة بالضوابط والمعايير للإداريين أو لأعضاء هيئة التدريب كما هي عليه، ولن يتم أي تعديل عليها، وفقا لصحيفة الحياة.