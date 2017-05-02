رجل أعمال يستغل «أمية» مسن ويحتال عليه في 200 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، أمس الإثنين، حكما بإلزام رجل أعمال بإعادة مبلغ 200 ألف ريال لمواطن مسن أمي.

وكانت المحكمة العامة بجدة قد أصدرت الحكم بعدما ثبت لها قيام رجل الأعمال بالنصب على المسن بتوقيع كمبيالة بـ200 ألف ريال، باعتبارها دينا، وحصل على المبلغ منه عن طريق محكمة التنفيذ، بينما رفع المسن دعوى قضائية على رجل الأعمال لإثبات عملية الخداع والاحتيال، طالبًا الحكم عليه برد المبلغ.