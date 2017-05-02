مصرع ضابطين وأمين شرطة وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية بالقاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل ضابطين وأمين شرطة، وإصابة 5 آخرين وذلك خلال عملية إرهابية رصدت قوة أمنية متحركة بالقاهرة.

وقالت الوزارة، إنه أثناء مرور القول الأمني المتحرك بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالإقتراب منه وأطلقت النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأضافت «أسفر ذلك عن وفاة النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبدالحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبدالحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 5 من رجال الشرطة»، وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وتقوم القوات بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.