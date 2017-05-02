عضو بالشورى يطالب بربط عمر التقاعد بطريقة صرف الرواتب الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، إنه طالب بربط عمر التقاعد بطريقة صرف الرواتب وفقا للأبراج الشمسية، منعا للتفاوت بين آلية الحساب القديمة والجديدة.

وأضاف أن طريقة الصرف الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي لرواتب الموظفين أدى إلى فرق في عدد الأيام بين السنة القمرية والسنة الشمسية، وستجعل الموظف يُحال إلى التقاعد قبل إكمال 60 عاما، بنقص قدره 21 شهرا، مطالبا بتغيير سن التقاعد إلى الأبراج الشمسية لتتساوى طريقة الحساب بين عمر التقاعد وصرف الرواتب، وفقا لصحيفة الحياة.