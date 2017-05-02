بالفيديو.. خشوع «العتيبي» في تلاوة القرآن قبل استشهاده - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خشوع «العتيبي» في تلاوة القرآن قبل استشهاده
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشهيد عبدالله عقيل العتيبي، وهو يتلو القرآن ، بصوت عذب، وبين الفيديو العتيبي وهو مندمجا في التلاوة للآية 57 من سورة الزمر.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت استشهاد عبدالله عقيل العتيبي، يوم الجمعة، على يد 5 مسلحين مقنعين مجهولين في استراحة ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية .
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6553 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحممه ؤيجعل القران شفيعاً لهه 🌸
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمة ويغفر له ويحق لعتيبة تفتخر فيك يابطل مات وهو يدافع عن وطنة
سبحان الله جا الرد سريعا
على اللحجية اللي قالت العتبان خونة
امل الشيباني العتيبي[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعا اللحوج مايعرفون اصول
لذلك ليس بمستغرب علاها وطوايفها وراها
مشععل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حكاية سلح والله من الحتر عندك إنتي مير ادعكي شنافره وأرقدي
الابهاوي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
وخلصنا من موضوع لحوج واعتذرة وانتهى الموضوع
عتيبه الف ومليون ونعم وجميع القبايل ونعم فيهم
والكامل وجهه الله سبحانه
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6553 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌸😂😂🌸
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6553 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكايةة سلححح والله اليمه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 1 ساعة
الخروف مشعل هذي سربوتة عسير عندك
خذلك سرى مع الخرفان وانطم
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة ويغفر الله ذنوبه
صوتك العذب بالقران بنشره بكل المواقع وانت في قبرك ليكسب حسنات
الابهاوي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
اسووووووزممممممه
فيه مطر اليوم
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6553 ] نشر منذ 1 ساعة
بس بس ي السسلحه 😅😅😅😂😂😂😂 معاد عرفت وش تقول احرقت قلبهاا حكاية سلحةة 😂😂😂 .
لا ي ابهاوي الجوو صحو اليؤم وحررر 🌷🌷🌷🌷
🙂[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 56 دقيقة
سربوتة عسير جبتيها والله😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يله تواعدي انتي وابهاوي وش تنتظرين