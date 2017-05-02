بالفيديو.. خشوع «العتيبي» في تلاوة القرآن قبل استشهاده - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشهيد عبدالله عقيل العتيبي، وهو يتلو القرآن ، بصوت عذب، وبين الفيديو العتيبي وهو مندمجا في التلاوة للآية 57 من سورة الزمر.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت استشهاد عبدالله عقيل العتيبي، يوم الجمعة، على يد 5 مسلحين مقنعين مجهولين في استراحة ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية .