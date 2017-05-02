 بالفيديو.. خشوع «العتيبي» في تلاوة القرآن قبل استشهاده - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. خشوع «العتيبي» في تلاوة القرآن قبل استشهاده

بالفيديو.. خشوع «العتيبي» في تلاوة القرآن قبل استشهاده
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشهيد عبدالله عقيل العتيبي، وهو يتلو القرآن ، بصوت عذب، وبين الفيديو العتيبي وهو مندمجا في التلاوة للآية 57 من سورة الزمر.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت استشهاد عبدالله عقيل العتيبي، يوم الجمعة، على يد 5 مسلحين مقنعين مجهولين في استراحة ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية .


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمة ويغفر له ويحق لعتيبة تفتخر فيك يابطل مات وهو يدافع عن وطنة
سبحان الله جا الرد سريعا
على اللحجية اللي قالت العتبان خونة

[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين

طبعا اللحوج مايعرفون اصول
لذلك ليس بمستغرب علاها وطوايفها وراها

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا حكاية سلح والله من الحتر عندك إنتي مير ادعكي شنافره وأرقدي

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه
وخلصنا من موضوع لحوج واعتذرة وانتهى الموضوع
عتيبه الف ومليون ونعم وجميع القبايل ونعم فيهم
والكامل وجهه الله سبحانه

[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 1 ساعة

الخروف مشعل هذي سربوتة عسير عندك
خذلك سرى مع الخرفان وانطم

[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمة ويغفر الله ذنوبه

صوتك العذب بالقران بنشره بكل المواقع وانت في قبرك ليكسب حسنات

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة

اسووووووزممممممه
فيه مطر اليوم

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 56 دقيقة

سربوتة عسير جبتيها والله😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يله تواعدي انتي وابهاوي وش تنتظرين

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