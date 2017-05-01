الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الأسهم - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

سجلت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة، اليوم الإثنين، أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تحت ضغط من ارتفاع الأسهم الأمريكية واتفاق لتمويل وكالات الحكومة الأمريكية وهو ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وصعدت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع سهم أبل إلى مستوى قياسي بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.82 في المئة إلى 1257.25 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات في السوق الأمريكية بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1253.58 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 11 أبريل نيسان وأعلى قليلا من متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1251.93 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا في المئة لتبلغ عند التسوية 1255.50 دولار للأوقية.