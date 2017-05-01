بالفيديو.. أمير حائل الجديد: «لو تغيب الفراش فأنا سأكون الفراش» - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تحدث أمير منطقة حائل الجديد عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، إلي موظفي إمارة المنطقة، حول ضرورة الجد والاجتهاد وخدمة المواطن.

وقال الأمير عبدالعزيز في كلمته اليوم: ” اعتبروني أصغر موظف عندكم، لو تغيب الفراش في يوم ما فأنا سأكون الفراش في ذلك اليوم، أنا واحد منكم وفيكم وأنا أخوكم ” .

وتابع: ” أعينوني بقوة، هنالك حوائج للناس لا تتم بأسرع وقت، بسبب التعطيل والفضاوة.. لم يتم وضعنا هنا إلا لخدمة الناس ” .