بالفيديو.. أمير حائل الجديد: «لو تغيب الفراش فأنا سأكون الفراش» - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير حائل الجديد: «لو تغيب الفراش فأنا سأكون الفراش»
تحدث أمير منطقة حائل الجديد عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، إلي موظفي إمارة المنطقة، حول ضرورة الجد والاجتهاد وخدمة المواطن.
وقال الأمير عبدالعزيز في كلمته اليوم: ” اعتبروني أصغر موظف عندكم، لو تغيب الفراش في يوم ما فأنا سأكون الفراش في ذلك اليوم، أنا واحد منكم وفيكم وأنا أخوكم ” .
وتابع: ” أعينوني بقوة، هنالك حوائج للناس لا تتم بأسرع وقت، بسبب التعطيل والفضاوة.. لم يتم وضعنا هنا إلا لخدمة الناس ” .
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6530 ] نشر منذ 29 دقيقة
خلو الكذاب 😜