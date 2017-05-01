السديس يشيد بدور الداخلية في حماية المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بدور رجال الأمن بعد القبض على الخلية الإرهابية التي يشتبه في تورطها في الهجوم على المسجد النبوي في شهر رمضان العام الماضي.

وثمن في الوقت ذاته النجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية في حماية بلاد الحرمين ومقدساتها ليستتب استقرارها وأمنها.

وأوضح الشيخ أن المملكة تتبع نظرة سددية لمعالجة هذه القضايا مبنية على الأسس العلمية التي تعبر عن رفضها القاطع للإرهاب بكل صوره وأشكاله .

وحذر الشيخ السديس الشباب من الانجراف وراء الدعوات المشبوهة والرايات المضللة التي تقودها أيدي خفية غرضها تدمير الإسلام ومحاربته وتدمير هويته وانحرافه .

واختتم حديثه بالدعاء أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به للإسلام والمسلمين وأمن الوطن الغالي .