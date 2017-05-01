بالصورة .. كنوز على قارعة الطريق و لا يلتفت اليها العراقيين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لكُتب مكوّمة فوق بعضها في احد متاجر بغداد بعد أن اغلق السوق أبوابه.

وتظهر الصورة أعداداً كبيرة من الكتب،ليس عليها حارس و لا شيء،خوفاً من سرقتها،لتصدق الصورة على مقولة العراقيين القارئ لا يسرق، والسارق لا يقرأ.

و تفاعل نشطاء التواصل مع الصورة بشكل ملفت، وشهدت رقم قياسي لإعادة التغريد بها،في رسالة منهم للإهتمام بالقراءة لا بالسرقة،معتبرين أن هذه الكتب تمثل في الحقيقة كنوز ملقاه على قارعة الطريق لكن يجب الإستفادة منها.