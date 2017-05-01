الريال السعودي يسجل ارتفاعاً امام الجنيه المصري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفع الريال السعودي، اليوم الإثنين، بمقدار 3 قروش اما الجنيه المصري، ليسجل أدنى سعر له بنكي مصر والقاهرة 4.78 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر له في بنكًا الإسكندرية و التجاري الدولي و عودة 4.81 جنيه للشراء و4.84 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار صرف العملات العربية، حيث تصاعد الدينار الكويتي بمقدار 27 قرشًا، ليسجل أدنى سعر له في بنك القاهرة، ومصر على التوالي 57.15 جنيه للشراء و 59.32 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر له في بنك عودة 59.32 جنيه للشراء و59.77 للبيع.

وارتفع الدينار الإماراتي بمقدار قرشين، ليسجل أدنى سعر له في بنكي مصر و الأهلي المصري 4.88 جنيه للشراء و 4.9 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر له في بنكي أبو ظبي الإسلامي، وعودة 4.91 جنيه للشراء و4.94 جنيه للبيع.