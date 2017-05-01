إيران: لا تفاوض مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، أن يكون التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية خارج إطار الاتفاق النووي مطروحا على جدول أعمال بلاده..قائلا : ” لن يكون لدينا أي تفاوض مع واشنطن خارج إطار هذا الاتفاق ” .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقاسمي وردا على سؤال بشأن الاجتماع الأخير للجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.