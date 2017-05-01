إيران: لا تفاوض مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي - صحيفة صدى الالكترونية

إيران: لا تفاوض مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، أن يكون التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية خارج إطار الاتفاق النووي مطروحا على جدول أعمال بلاده..قائلا : ” لن يكون لدينا أي تفاوض مع واشنطن خارج إطار هذا الاتفاق ” .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقاسمي وردا على سؤال بشأن الاجتماع الأخير للجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم اني أسألك بأنك انت الله لا إله إلا انت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بأن تجعل الحرب النوويه تقوم يالله