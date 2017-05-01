 نائب وزير الاقتصاد : علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح - صحيفة صدى الالكترونية

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نائب وزير الاقتصاد : علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح

نائب وزير الاقتصاد : علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح
نايف السالم(صدى):

أكد نائب وزير الاقتصاد، محمد التويجري، أن المملكة غير عازمة على الاستمرار في شراء الأسلحة من ألمانيا، لافتا إلى تطلع المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات أخرى .

وقال التويجري: «لن نسبب المزيد من المشكلات للحكومة الألمانية بمزيد من طلبات الحصول على الأسلحة»، لافتا إلى تفهم المملكة تحفظ ألمانيا فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى السعودية .

وأوضح التويجري أن التغيير الحالي يأتي لرغبة المملكة في أن تجعل ألمانيا واحدة من أهم شركائها الاقتصاديين، قائلا: «علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح».


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