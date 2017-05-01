نائب وزير الاقتصاد : علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح - صحيفة صدى الالكترونية

نائب وزير الاقتصاد : علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح
أكد نائب وزير الاقتصاد، محمد التويجري، أن المملكة غير عازمة على الاستمرار في شراء الأسلحة من ألمانيا، لافتا إلى تطلع المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات أخرى .
وقال التويجري: «لن نسبب المزيد من المشكلات للحكومة الألمانية بمزيد من طلبات الحصول على الأسلحة»، لافتا إلى تفهم المملكة تحفظ ألمانيا فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى السعودية .
وأوضح التويجري أن التغيير الحالي يأتي لرغبة المملكة في أن تجعل ألمانيا واحدة من أهم شركائها الاقتصاديين، قائلا: «علاقتنا بألمانيا أكبر من صفقات السلاح».
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