بالصور.. إطلاق الجيل الخامس من أبيزا الجديدة لسيات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نحو جيل جديد على مستوى التصميم والسلامة والأداء والراحة.. أطلقت سيات الجيل الخامس من أبيزا الجديدة كليا أحد أهم اللاعبين فى تاريخ شركة سيات والتى تم بيع 5.4 مليون سيارة على مدار أربعة أجيال وتم إطلاق الجيل الأول منها عام 1984

تم تطوير الجيل الخامس من سيات أبيزا فى مصنع “ماتوريل” فى برشلونة وهو المصنع الذى يقوم بأنتاج 480 الف سيارة سنويا ويقوم بتصنيع طرازات (أبيزا- ليون) بعد توقف أنتاج طرازا “التيا” بالاضافة الى طراز Q3

يأتى الجيل الخامس بالكثير من التكنولوجيا وديناميكية مذهلة وزيادة ملحوظة فى المساحة الداخلية وذلك بفضل الأبعاد الخارجية 4059 ملم طولا و 1.780 ملم عرض و 1.444 عرضا

وأعلنت سيات أن جميع المحركات المتوفرة فى الجيل الخامس من أبيزا تتوافق مع تنظيم الانبعاثات Euro 6

ومن جانبه أعلن ماتياس رابى رئيس مجلس الابحاث والتطوير فى سيات ان أبيزا الجديدة تجمع بين الأناقة والأسلوب وبالاضافة الى طابعها الديناميكى وان الجيل الخامس سوف يحقق زيادة فى قاعدة عملاء سيات حول العالم

