محرك Ingenium رباعي الأسطوانات لسيارة F-Type من جاغوار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اكتملت أسرة محركات سيارة كوبيه جاغوار F-Type، بعد تزويدها بمحرك Ingenium رباعي الأسطوانات، بحجم 2 لتر.

وقد أعلنت الشركة المنتجة عن مواصفات سيارتها الرياضية الجديدة، وكشفت عن أسعارها.

وتعتبر سيارة الكوبيه المزودة بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات بحجم 2 لتر، سيارة أساسية في الشركة، علما بأن قدرة محركها تبلغ 296 حصانا، بعزم دوران 400 نيوتن/متر.

يتعامل هذا المحرك مع علبة سرعات آلية ثمانية، وتتسارع السيارة إلى 96 كيلومترا (60 ميلا) في الساعة في أثناء 5.4 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة.

وبتبديل محرك السيارة، انخفض وزنها 52 كيلوغراما، الأمر الذي دفع المهندسين إلى تعديل منظومة القيادة ونظام تخفيف الصدمات لضمان توازنها.

ويبلغ سعر سيارة كوبيه F-Type المزودة بمحرك حجمه 2 لتر في أمريكا الشمالية 59900 دولار، أي أرخص بـ1500 دولار فقط، من السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات .