«الحج» تكشف ضوابط الحصول علي تراخيص المعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وضعت وزارة الحج والعمرة 4 ضوابط للحصول على تراخيص خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للفترة من 1438هـ حتى 1442هـ.

واشترطت تقديم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة بمبلغ مليوني ريال.

وحذرت الوزارة من تنازل الجهة عن الترخيص الممنوح لها، لأنه يعتبر إحدى الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص بقوة النظام.

وأكدت علي إيقاف إصدار التأشيرات خلال فترة العمرة للمرخص في حال تخلف 5% من المعتمرين القادمين من إحدى الدول عن العودة إلى بلادهم.

وأوضحت أن الإيقاف سيكون مؤقتاً لحين اكتمال مغادرة المتخلفين، كما سيتم إيقاف التأشيرات في حال كان عدد القادمين أقل من 50% من عدد ما صدر من تأشيرات، بالإضافة لعدم قبول إصدار أي تأشيرات للمعتمرين المتخلفين عن العودة في مواعيدهم المحددة من معتمري العامين الماضيين.

وطالبت أن يكون للمرخص مقر رئيسي وفرعان في مكة والمدينة، مع توفير كوادر إدارية مؤهلة.