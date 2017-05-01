الاعتداء على مسلمين للشك في سرقتهما أبقار بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

قالت الشرطة الهندية اليوم الأثنين أن الواقعة الأخيرة والتى حدثت أمس الأحد في قرية بولاية آسام في شمال شرق الهند، وهاجم نحو 20 شخصا شابين مسلمين وضربوهما بالعصي حتى الموت بعد اتهامهما بالتخطيط لسرقة أبقار.

صرح قائد الشرطة في المنطقة ” ديباراج أوبادهاي ” لدى وصولنا للمنطقة وجدنا الشابين في حالة خطيرة بعد تعرضهما للضرب المبرح ” وتقدم أحد الشابين بشكوى والشرطة توالي التحقيقات .

ويذكر أن الجماعات الهندوسية تحظر جمع الأبقار لأن البعض يقدسها .