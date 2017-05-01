بالصور.. ضبط 28 وافدا يغسلون السيارات بطريقة مخالفة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت إدارة الراحة والسلامة بمكتب شرق الرياض، من ضبط 28 وافداً من جنسيات مختلفة، يمتهنون غسل السيارات داخل مواقف السيارات، بطرق مخالفة للنظام، بسوق حجاب بحي النسيم الغربي.

واكتشفت الحملة التي شنتها الإدارة وجود مجموعة من الوافدين يروجون بضائع مجهولة المصدر على دراجات نارية، مثل بعض ملابس الأطفال والوجبات، كالبليلة والبطاطس، وكذلك يبيعون أدوات الغسيل اليدوي، وجرى تسليم المقبوض عليهم لإدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات المنظمة حيالهم.