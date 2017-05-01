بالفيديو.. هاكر ينتقم من ممثل الأفلام الإباحية السوري أنطونيو سليمان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. هاكر ينتقم من ممثل الأفلام الإباحية السوري أنطونيو سليمان
أخترق هاكر سوري الحساب الشخصي لممثل الأفلام الإباحية السوري أنطونيو سليمان على “ فيسبوك ” ، ووضع على صفحة الممثل الإباحي جملة “ لا يشرفنا أن تكون سوري ” ، قبل أن يتمكن أنطونيو من استعادة الصفحة مرة أخرى.
ونشر المهندس السوري مقطع مصور لعملية الاختراق كاملة، والتحكم في صفحة أنطونيو، وحذف محتوياتها، من المقاطع المصورة، والصور الفوتوغرافية.
يٌذكر أن أنطونيو سليمان، هو مخرج سوري من مدينة حلب، وغادر إلى ألمانيا كلاجئ في 2012، ونشر في 2016 فيلم إباحي من بطولته وإخراجه بعنوان “ لاجئ سوري يمارس الجنس مع فتاة مثيرة ”، ونال شهرة واسعة، إذا اعتبره الكثير فيلم مهين للسوريين والعرب، لاستغلاله قضية اللاجئين بغرض الشهرة فقط.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13044 ] نشر منذ 21 دقيقة
كلب
و دام اسمة انطونيو بحريقة مافرقت
وش ماسوى
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 21 دقيقة
موقف نادر فالكل يعرف ان سوريا قبل الحرب كانت مقصد ربعنا… اهلين وسهلين بدك ساعه أو بياته…لكان مو على راسي…