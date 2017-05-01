مواطن يكشف تفاصيل عملية سطو مسلح أفقدته القدرة على الحركة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

روى المواطن أحمد السفياني، تفاصيل حادث تعرضت له الأسرة منذ أكثر من 3 أعوام فقد على إثره القدرة على الحركة، موضحا أنه أثناء خروجه مع الأسرة تعرض إلى عملية سطو مسلح على يد عصابة مكونة من 5 أشخاص مدججين بالعصي والسكاكين والمسدسات.

وقال السفياني إن العصابة استخدموا سيارة رسمية تتبع إحدى الدوائر الحكومية خلال العملية، موضحا أنهم أنهالوا عليه بالضرب، إلا أنه تصدى لمحاولاتهم في الاعتداء على أبنائه وبناته بمساعدة زوجته، حتى قامت العصابة بدهسه عمدًا بالسيارة والفرار من الموقع مما تسبب له في كسر في العمود الفقري نقل على إثره للمستشفى ولازم السرير الأبيض عدة شهور ليغادره مقعدًا .

وأكد السفياني: «تعقبت الشرطة الجناة وألقت القبض عليهم وحولت القضية لجهة الاختصاص، وتفاجأت بحضور شخص مجهول، ادعى أنه مندوب لأحد المسؤولين، وأكد خلال زيارته حرصهم على حالتي الصحية حتى لو تطلب الأمر نقلي خارج المملكة للعلاج في الوقت الذي طالبت فيه هذا الشخص بتوقيعي محضر التنازل، ليغادر بعد ذلك دون عودة فاكتشفت لاحقًا أنها حيلة أنطلت عليّ ».

بينما قال الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ، إنه تم التواصل صباح الثلاثاء الماضي مع الأسرة وأفادوا أنهم لم يقوموا بتسجيل بلاغ رسمي لدى شرطة محافظة الخفجي وأن بلاغهم السابق كان هاتفيا فقط لمركز العمليات، وتوجهت لهم دورية الأمن في حينه .