إسرائيل تخترق المياه الإقليمية للبنان بـ3 زوارق حربية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن الجيش اللبناني، أن 3 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الأحد، كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية لمدة 10 ساعات.

وقال الجيش اللبناني إن 3 زوارق حربية إسرائيلية خرقت ما بين الساعة 4:32 والساعة 5:2 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 463 مترا، وأنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية الساعة 6:40 من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16:35 من فوق بلدة الناقورة.