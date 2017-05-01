 إسرائيل تخترق المياه الإقليمية للبنان بـ3 زوارق حربية - صحيفة صدى الالكترونية

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إسرائيل تخترق المياه الإقليمية للبنان بـ3 زوارق حربية

إسرائيل تخترق المياه الإقليمية للبنان بـ3 زوارق حربية
بيروت(صدى):

أعلن الجيش اللبناني، أن 3 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الأحد، كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية لمدة 10 ساعات.

وقال الجيش اللبناني إن 3 زوارق حربية إسرائيلية خرقت ما بين الساعة 4:32 والساعة 5:2 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 463 مترا، وأنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية الساعة 6:40 من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16:35 من فوق بلدة الناقورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24531 ] نشر منذ 11 دقيقة

وين حامي حمى لبنان ، حزب اللات ( حزب الشيطان ) .. اخزاهم الله وأذلهم ..

.. او جيد على العزل في سوريا بس ؟

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