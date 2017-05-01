بالفيديو.. مصارعة حرة بين 3 سيدات في مطار أتلانتا الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة بين 3 سيدات، داخل المعبر الذي يمر منه المسافرون إلى طائرة تابعة لشركة دلتا آيرلاينز الأمريكية، في مطار مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وصلت إلى حد التعارك بالأيدي.

وأظهر الفيديو، تدخل طيار لفض الاشتباكات بضرب أحد طرفي النزاع عن طريق الإمساك بذراع سيدة وضربها على كتفها، فيما عبر المغردون عن استيائهم من الطيار وطالبوا بالتحقيق معه.

وعلقت شركة دلتا آيرلاينز، على الفيديو قائلة: «تم التحقيق مع الطيار وتبين أن تصرفه زاد من عنف شجار وقع بين راكبتين، ولكنه في النهاية عاد إلى العمل مجددًا».