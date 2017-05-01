«الخطوط السعودية» تعلن عن قائمة بأسعار دخول الركاب لصالات «الفرسان» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن قائمة أسعار دخول الركاب إلى صالات الفرسان في مطاراتها الأربعة الرئيسية، موضحة أن المسافرين على الخطوط السعودية سيدفعون ما بين 100 إلى 160 ريالا، والمسافرون على الشركات الأخرى سيدفعون رسوم تتراوح بين 140 إلى 250 ريالا.

وقالت مصادر إن الشركة أعفت المسافرين على الدرجتين الأولى والأعمال وحاملي عضوية برنامج الولاء الفرسان بدرجتيها الذهبية والفضية وأعضاء إيليت بلس من دفع أي رسوم، وأن الميزة الجديدة متاحة بمطارات الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وفقا لصحيفة “الوطن”.