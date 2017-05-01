صحة القريات تحسم 10 أيام من صيدلي بسبب فيديو «عامل النظافة» - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

حسمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، 10 أيام من صيدلي مناوب بمستشفي القريات، على خلفية مقطع فيديو متداول يظهر عامل نظافة في صيدلية الطوارئ بمستشفي القريات يقوم بصرف أدوية للمراجعين.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات: «إن مدير الشؤون الصحية بالقريات عبدالرحمن الحربي، وجَّه إدارة المتابعة بالتحقيق العاجل في المقطع المتداول، وكشفت الصحة بعد انتهاء التحقيق بأنه تم حسم عشرة أيام من الصيدلي المناوب، كما تم توجيه لفت نظر للشركة المشغلة».