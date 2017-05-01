«الحرب الفكرية» يحصن الشباب من التطرف عبر «تويتر» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أطلق مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، أمس الأحد، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر عدد من التغريدات التي تفاعل معها متابعيه.

وأكد المركز في تغريداته، مواصلة ملاحقة أيديولوجية التطرف في عالمه الافتراضي، وتحصين الشباب «حول العالم» من التطرف ببرامج وقائية وعلاجية، وتأتي أبرز مهامه: «كشف الأخطاء، والمزاعم، والشبهات، وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب، وتقديم مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والارتقاء بمستوى الوعي الصحيح للإسلام في الداخل والخارج، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف عبر برامج متنوعة، وتقرير المفاهيم الصحيحة في قضايا عمل التطرف على تشويهها بتأويلاته الفاسدة وجرائمه البشعة، وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرف والإرهاب، وتقديم مبادرات فكرية مماثلة للعديد من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتفكيك الوسائل التي يسعى الإرهاب من خلالها لاستقطاب عناصره».