هاني الناظر يكشف حقيقة التحقيق معه بتهمة تعنيف ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

هاني الناظر يكشف حقيقة التحقيق معه بتهمة تعنيف ابنته
كشف الفنان هاني الناظر عن حقيقة الفيديو المتداول له وهو يعنف ابنته، موضحا أن الفيديو ما إلا مشهد تمثيلي مع ابنته، مؤكدا أن الإسلام حلل الضرب.
كما نفى الناظر ما تم تداوله الأنباء مؤخرا بشأن إخلاء سبيله هو وزوجته بعد التحقيق معهما بتهمة تعنيف ابنتهما، مؤكدا أن ما يشاع عن تدخل هيئة حقوق الإنسان في الأمر غير صحيح على الإطلاق، معربا عن استغرابه من انشغال البعض بتداول أخبار كاذبة عنه وعن أسرته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24531 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحشرون انفسهم في كل صغيره وكبيره …
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 58 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اصبح الاب مايقدر يربي ابنائه وبناته حتى لايتهم بالتعنيف ويتم القبض عليه
اللهم من اراد نشر الفساد في مجتمعنا فرد كيده في نحره وشل اركانه واجعله عبره لغيره
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13018 ] نشر منذ 55 دقيقة
قلت لي الاسلام حلل الضرب الله يزيدك ايمان وتقوى ياشيخ
تاخذون من الاسلام اللي يوافق هواكم
والبنت ناوية تطلع ممثلة الظاهر