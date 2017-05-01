هاني الناظر يكشف حقيقة التحقيق معه بتهمة تعنيف ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف الفنان هاني الناظر عن حقيقة الفيديو المتداول له وهو يعنف ابنته، موضحا أن الفيديو ما إلا مشهد تمثيلي مع ابنته، مؤكدا أن الإسلام حلل الضرب.

كما نفى الناظر ما تم تداوله الأنباء مؤخرا بشأن إخلاء سبيله هو وزوجته بعد التحقيق معهما بتهمة تعنيف ابنتهما، مؤكدا أن ما يشاع عن تدخل هيئة حقوق الإنسان في الأمر غير صحيح على الإطلاق، معربا عن استغرابه من انشغال البعض بتداول أخبار كاذبة عنه وعن أسرته.