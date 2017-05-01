رينتسي يستعيد زعامة الحزب الحاكم في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

استعاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي بسهولة زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم، أمس الأحد، بعد أن أحرز فوزا ساحقا في انتخابات أولية بين أنصار الحزب محققا بذلك عودة سياسية بعد أقل من خمسة أشهر من استقالته من رئاسة الحكومة.

وأشارت نتائج جزئية إلى أن رينتسي حصل على 72 % من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في شتى أنحاء إيطاليا وأدلى فيها نحو مليوني من أعضاء الحزب الديمقراطي بأصواتهم في الانتخابات الأولية، وحصل أندريا أورلاندو وزير العدل على 19 % في حين حصل ميشيل إميليانو حاكم منطقة بوجليا الجنوبية على نحو 9%.