اتحاد الكرة يعلن شعاره الجديد في حفل كبير - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

كشف مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عادل عزت مساء اليوم الأحد، النقاب عن الشعار الجديد للاتحاد خلال الحفل الذي أقيم بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في العاصمة الرياض.

وتضمن حفل التدشين العديد من الفقرات والترتيبات، فيما جاء الشعار باللون الأخضر بجانب كرة القدم، والصقر الذي يرمز للمنتخبات السعودية.

يذكر أن اتحاد كرة القدم تأسس عام 1956، وتم إجراء تحديثات على شعاره قبل 14 عاما، قبل أن يلجأ مجلس اتحاد الكرة الجديد إلى إحدى الشركات لتغيير الشعار.