التجديد لـ 332 معلماً في المدارس السعودية في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر وكيل وزارة التعليم ” بنين ” الدكتور نياف بن رشيد الجابري اليوم الأحد قرار بتجديد إيفاد (332) معلماً موفداً للعمل في بعض الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي المقبل 1439/1438هـ وذلك لمدة عام دراسي.

وطالب القرار مديري الأكاديميات والمدارس ومشرفي البعثات التعليمية في بلدان الإيفاد إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة مع بداية العام الدراسي المقبل وشملت جهات الايفاد جمهورية غانا ، ومركز الملك عبدالعزيز في تاجوره ، وهونج كونج ، والمدارس السعودية في فينا ، ومملكة البحرين ، وجيبوتي ، والمدرستين السعوديتين في الجزائر وجيبوتي ، وعدد آخر من الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ، وشدد القرار على عدم قبول الاعتذار عن الايفاد بعد المباشرة إلا بنهاية العام الدراسي .

في سياق متصل أصدر الدكتور الجابري قراراً بإنهاء تكليف (182) معلماً موفداً للتدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج شملت المدارس السعودية في كل من إسطنبول ، وإسلام أباد ، وأنقره ، وباريس ، وبكين ، وجيبوتي ، وفينا ، وكراتشي ، ومدريد ، وموسكو، ونيودلهي ، وبرلين ، وجمهورية القمر المتحدة ، والمالديف ، والنيجر ، وأندونيسيا ، وبوركينافاسو ، وغانا ، وروما ، ومملكة البحرين.