اعتقال 6 أشخاص متهمين باقتحام البرلمان المقدوني - صحيفة صدى الالكترونية

سكوبيه(صدى):

اعتقلت السلطات المقدونية ، اليوم الأحد ، 6 أشخاص متهمين في اقتحام البرلمان الذي وقع الخميس الماضي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن البحث عن 15 شخصا يعتبرون محرضين؛ من أنصار حزب المنظمة الثورية المقدونية الداخلية ” في إم آر أو ” ، في الاقتحام واعتدوا على نواب برلمانيين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحلفائهم من الأقلية الألبانية.

وأصيب حوالى 109 أشخاص من بينهم ثلاثة برلمانيين في المشاجرة، وقاد هجوم المجموعة أفراد ملثمون، كان بعضهم مسلحين.