وزير الصناعة يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس شركة سيمنس - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقع، اليوم، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مذكرة تفاهم حول تطوير الصناعات المستدامة من خلال توطين التقنيات وتسريع وتيرة التحول الصناعي في المملكة بما يتماشى مع روية 2030، مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس المساهمة جو كايزر ، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل .

وأكد الفالح أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل جزءاً من خطط منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الهادفة لإنشاء صناعات جديدة، ودعم توطين التقنيات، وتعزيز سلاسل القيمة، وتيسير نقل المعرفة والتقنية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيجاد فرص تدريب وعمل في المجالات التي تتطلب مهاراتٍ عالية، وذلك تمشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.