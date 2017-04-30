معلومات ترجح تورط الحرس الثوري في اغتيال الإعلامي الإيراني كريمان - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اتهمت المقاومة الإيرانية في باريس ، عناصر الحرس الثوري بالوقوف خلف عملية اغتيال الإعلامي الإيراني المعارض سعيد كريميان في إسطنبول أمس السبت .

وعلق عضو اللجنة الإعلامية في حركة النضال العربي، بأن تاريخ النظام الإيراني مليء بعمليات الاغتيال فهو لم يتوقف منذ بدايته وحتى الآن مؤكدا أنه في الفترة الأخيرة أصبح النظام الإيراني يوكل ملفات الاغتيال لعناصر تابعة له بإشراف من قبل عناصر الحرس الثوري.

وكان الإعلامي الإيراني المعارض سعيد كريمان تعرض لإطلاق نار من مجهولين في أحد شوارع العاصمة التركية إسطنبول، مساء أمس السبت، حيث يمتلك المجني عليه مجموعة ” جم ” الإعلامية الإيرانية المعارضة.