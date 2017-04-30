بحث تعزيز التعاون بين جمعية آسيا في نيويورك والتعليم العالي العُماني - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

بحثت وزيرة التعليم العالي بسلطنة عُمان الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية مع جوستي شيران الرئيسة التنفيذية لـ “جمعية آسيا في نيويورك” سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، أن رئيسة وفد جمعية آسيا تباحثت مع وزيرة التعليم العالي العُماني السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين الجمعية والسلطنة، والبعثات السنوية الخارجية والداخلية لمرحلتي الدراسات الجامعية الأول ومرحلة الدراسات العليا، وأوجه التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في السلطنة مع مثيلاتها في الخارج كالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الجمعية هي جمعية غير ربحية تأسست في العام 1956م بهدف التقريب بين وجهات النظر والآراء وتعزيزها بين مختلف الشعوب، وتعميق العلاقات والتفاهم بين شعوب آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة، ورفع مستوى الوعي حول آسيا بين المجتمع الأمريكي، ومعالجة القضايا الآسيوية الأمريكية، وآثار العولمة، بما في ذلك وضع المرأة والتحديات البيئية.