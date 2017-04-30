نادين السياط.. سعودية في الشرطة الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

حكت السعودية نادين السياط، الحاصلة على ماجستير العدالة الجنائية، تجربتها القاسية التي تعرّضت لها، خلال العمل محققة في الشوارع الأمريكية، ورصدت ذلك في كتاب أصدرته بعنوان «محققة سعودية في الشرطة الأمريكية».

وتعد السياط أول سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية، وخاضت تجربة فريدة من نوعها بالتواجد في مهمات أمنية بشوارع الولايات المتحدة طوال فترة دراستها وابتعاثها، وحصولها على درجة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة كولورادو.

وعن المضايقات التي تعرضت لها تقول: إن ذلك يعود لاعتقادهم أن جميع المسلمين إرهابيون، فشعرت بمسؤولية كمسلمة أولاً وسعودية ثانياً، فقررت أن أختار بحثاً يوضح أن السعودية كمجتمع إسلامي يكافح الإرهاب من خلال أقوى برنامج إعادة تأهيل للفئة المتطرفة .

بدأت مرحلة البحث الطويلة حَتى تمت الموافقة عليها من قبل أحد فروع الشرطة التابعة للولاية التي تسكن بها، وقبولها كطالبة دولية.

وعن بداية مغامراتها مع الشرطة الأميركية، تقول “ كنت أعيش قصة فيلم أكشن وبالتأكيد كنت أنا البطلة !، اقترابي من عالم المجرمين كان شيئاً جديداً بالنسبة لي فلم يخطر ببالي من قبل أنني في يوم من الأيام سأعيش هذه اللحظات الحماسية ” .

وتابعت : «وركبت في دوريات الشرطة واستلمت بلاغات جرائم وقبضت على مجرمين، كما عملت في معمل الأدلة الجنائية وتحليلها، وحضرت جلسات تحقيق مع مجرمين وضحايا جرائم وشهود» .